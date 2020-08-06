خرج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ” وليد جنبلاط ” بتصريحات في مؤتمر صحفي له اليوم الخميس طالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي .

وأبدى جنبلاط عدم ثقته في الحكومة الحالية واصفا إياها ب ” العصابة ” وعدم قدرتها على كشف الحقيقة قائلا : ” لا نؤمن بأي لجنة تحقيق محلية ونطالب بلجنة تحقيق دولية لنكشف الحقيقة ولنعرف كيف وقع انفجار بيروت ” .

وتابع : ” لا ثقة بهذه الحكومة أنها قادرة على كشف الحقيقة .. لا ثقة بالمطلق بهذه العصابة الحاكمة ” .

وأضاف في هجومه على الحكومة اللبنانية : ” الحكومة الحالية معادية ولا بد من حكومة حيادية تخرجنا من سياسة المحاور .. ويجب السيطرة الفعلية على المعابر والمرافئ ” .

كما كشف وليد جنبلاط عن بعض المعلومات التي يعلمها حول المتفجرات التي كانت مخزنة في المرفأ مشيرا إلى إحتمالية وجود مؤامرة في الأمر وإنها لم تنفجر لوحدها .

فقال : ” هل هي صدفة أم مؤامرة التحقيق سيكشف ذلك .. من المعلومات الضئيلة التي أملكها هذه الكمية الهائلة التي أتت من الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وبقيت تقريبا 6 سنوات لا تنفجر حتى لو كانت سامة أو متفجرة لوحدها إنها بحاجة لصاعق ” .

واستكمل : ” وعندما نرى كيف أن ذخائر أو مفرقعات معينة بدأت تنفجر تمهيدا للانفجار الكبير هذا هو الصاعق ” .