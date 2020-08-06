خرج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ” وليد جنبلاط ” بتصريحات في مؤتمر صحفي له اليوم الخميس طالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي .
وأبدى جنبلاط عدم ثقته في الحكومة الحالية واصفا إياها ب ” العصابة ” وعدم قدرتها على كشف الحقيقة قائلا : ” لا نؤمن بأي لجنة تحقيق محلية ونطالب بلجنة تحقيق دولية لنكشف الحقيقة ولنعرف كيف وقع انفجار بيروت ” .
وتابع : ” لا ثقة بهذه الحكومة أنها قادرة على كشف الحقيقة .. لا ثقة بالمطلق بهذه العصابة الحاكمة ” .
وأضاف في هجومه على الحكومة اللبنانية : ” الحكومة الحالية معادية ولا بد من حكومة حيادية تخرجنا من سياسة المحاور .. ويجب السيطرة الفعلية على المعابر والمرافئ ” .
كما كشف وليد جنبلاط عن بعض المعلومات التي يعلمها حول المتفجرات التي كانت مخزنة في المرفأ مشيرا إلى إحتمالية وجود مؤامرة في الأمر وإنها لم تنفجر لوحدها .
فقال : ” هل هي صدفة أم مؤامرة التحقيق سيكشف ذلك .. من المعلومات الضئيلة التي أملكها هذه الكمية الهائلة التي أتت من الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وبقيت تقريبا 6 سنوات لا تنفجر حتى لو كانت سامة أو متفجرة لوحدها إنها بحاجة لصاعق ” .
واستكمل : ” وعندما نرى كيف أن ذخائر أو مفرقعات معينة بدأت تنفجر تمهيدا للانفجار الكبير هذا هو الصاعق ” .
يعني شنو تعتقد يا بومة ؟؟
انه المقاومة دبرتها ؟؟ حتى تقدر تعلن ان شحنات الامونيا كانت مرسلة في الأساس من دولة الوق واق ؟ ثم قامت الواق واق بتفجيرها ؟؟؟!!! فتقوم برد مماثل وتضرب ما بعد بعد خلفية مريام كلينيك هههههههههههههههههه سياسين بهايم ، انت وأبوك ونصف طائفتك الى جانب اخرين من خمسين سنة انتوا سبب مصائب لبنان وحروبه الأهلية وحروبه بالنيابة !! بالحقيقة انا زعلان على الشيعة في لبنان ههههههههههههههه ولن اعمل شهر عسل نوكاحي عندهم ، لان المفروض يعملون انقلاب ويرمون امثال جنباليطة ههههههههههههه في السجن ، ويعلمون ميا خليفة كيف يكون النوكاح الحقيقي ، فتستقر اوضاع لبنان وحتى سوريا وصولا للعراق ، فاصلا لبننة الدول العربية واشاعة الفوضى انطلقت بعدما حول امثال جنبليطة وابوه لبنان حقل تجارب ناجحة ، طبقوها اعداء العرب في كل الدول العربية ، لبنان لن ينصلح إذا ما يبادر الشيعة في عمل انقلاب وامتلاك السلطة في لبنان ، والي ما عاجبه يشرب من البحر ، والا باي حق شوية متزحلقات على سياسين فاسدين يمتلكون اكثر من اوربعمية مليار دولار في بنوك خارجية والشعب اللبناني جائع بما فيه عوائل من حررت الجنوب ورجعت الكرامة ، خفافيش الظلام هذول لازم ينعملون شوربة هههههههههههههههه صينية
ماذا تقول أنت؟