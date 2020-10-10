حل الفنان المصري ” أحمد السقا ” ضيفا مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” في أولى حلقات برنامجها الجديد ” السيرة ” المذاع على قناتي أبو ظبي و ” dmc ” .

وكشف أحمد السقا خلال اللقاء عن إنزعاجه من الفنان ” تامر حسني ” بسبب فيلم الفلوس الذي تم عرضه العام الماضي وظهر السقا فيه ضيف شرف .

فقال : ” أنا زعلان من تامر حسني ولحد الآن مقولتلوش إن أنا زعلان منه ودي أول مرة أقول رغم إني بحبه جدا ولو مش بحبه مش هزعل منه .. في فيلم الفلوس كلمني وقالي إنه عايزني أعمل معاه مشهد وهو الحقيقة كان جاملني في مسلسل ولد الغلابة ” .

وتابع : ” بعد ما عملتله المشهد فوجئت إن الفيلم نزل إنه بطولة تامر وأحمد السقا وصورة معاه على الأفيش .. كلمته قولتله إيه اللي بيحصل ده مرة قالي دول فانز ومرة قال دول الشركة المنتجة قولتله أنا معرفش حد منهم يا تامر أنا معرفش غيرك .. وده أثر عليّا جدا نفسيا وفي شغلي ” .

وأضاف أحمد السقا : ” لو تامر قابلني دلوقتي وقالي كلمتين حلوين خلاص هنتصافى بس زعلت لأنه ميصحش يعمل فيا كده .. هو كان بإيده يمنع الكلام ده بس واضح إنه كان مشغول أو ممكن يكون عداها وأنا مسامحك يا عم تامر ” .