حل الفنان ” أحمد فهمي ” ضيفا مع الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامجها ” لايف من الدوبليكس ” .

وخلال الحلقة شاركت والدة أحمد فهمي في إحدى فقرات البرنامج والتي تحدثت فيها عن أن نجلها أخذ صفة الشقاوة من جده .

فقال أحمد فهمي عن جده والد والدته : ” جدي ماشاء الله الله أكبر اتجوز 17 مرة .. جدتي الله يرحمها اتوفت وهو انطلق .. إحنا بقينا بنخش نسلم أي حد قاعد معاه أسلم وخلاص ” .

وأوضح فهمي أن والده أكثر شقاوة منه على حد تعبيره وعلاقاته النسائية كثيرة فقال : ” أبويا متجوز واحدة أصغر من هنا مراتي .. سمر دي صاحبة هنا جدا .. أنا اللي كنت بداري عليه في شقاواته النسائية ” .