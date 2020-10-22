نشرت ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” لتوضيح حقيقة ما حدث بينها وبين الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” في عزاء والدها الفنان ” محمود ياسين ” .

وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لانفعال رانيا محمود ياسين على أميرة مختار عند تقديم الأخيرة العزاء لها وأرجع المتابعون السبب في ذلك إلى ما ذكرته أميرة مختار عن إصابة الفنان الراحل بمرض الزهايمر وهو ما كان ينفيه أبناؤه بشكل دائم .

فقالت إبنة رجاء الجداوي في منشورها قائلة : ” من كام يوم اتكتب إن في خلاف بيني وبين صديقتي رانيا محمود ياسين وده ملوش أصل من الصحة .. وتداولوا بعض الفيديوهات من العزاء وكانت تبدوا فيه إن رانيا منفعلة ” .

وتابعت : ” لكن الحقيقة إن رانيا كانت منفعلة علشاني لما كتب مش عليا وأنا ورانيا لسه قافلين مع بعض التليفون وبنسأل بعض وهو ايه اللي بيحصل ده ” .

ومن جانبها علقت رانيا محمود ياسين على منشور أميرة مختار عبر حسابها على موقع فيس بوك وقالت : ” صحيح أنا مش رايقة للرد علي اللي اتقال عليا بافتراء الإسبوع الماضي لإن حزني مش مخليني افكر في حاجه غير بابي ” .

وأضافت : ” لكن شكرا يا أميرة إنك وضحتي للناس الحقيقة وإني كنت زعلانة علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكي لما كتبتي بوست وإني مكنتش زعلانة منك لكن عليكي ..ربنا يهدي الناس الغريبة دي .. أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ” .