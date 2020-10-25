كشفت تقارير صحفية عن إحالة ” هند الحناوي ” طليقة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” ووالدة إبنته ” لينا ” من جانب النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية .

وذلك بسبب الإطلالة التي ظهرت بها ” لينا الفيشاوي ” الأخيرة في احتفالها عيد ميلادها ال 16 والتي وصفت ب ” الجريئة والغير لائقة ” .

وهو ما دفع أحمد الفيشاوي إلى رفع دعوى قضائية ضد هند الحناوي متهما إياها بتعريض الطفلة للخطر وأنها غير أمينة على تربية إبنتيهما .

وقالت ” سناء لحظي ” محامية أحمد الفيشاوي في تصريحات صحفية لها بخصوص القضية : ” هذا الحكم جاء بسبب ما قامت به الصغيرة من نشر صور غير لائقة وعدم دخولها مصر منذ أكثر من 6 سنوات وهو الأمر الذي أدى إلى قطع صلة الرحم بينها وبين والدها وأسرته ” .

وتابعت : ” إن ما تتلقاه لينا من تعليم بدولة إنجلترا يتنافي مع تعاليم الدين الإسلامي .. كل تلك المخالفات التي ترتكبها هند الحناوي تأتي وسط انشغالها برفع قضايا نفقة ضد والد الطلفة ومحاولتها حبسه بسبب جرم لم يرتكبه ” .

وأضافت : ” الأم ليس لها صفة قانونية على الصغيرة والجدة للأم التي صدر لها حكم ضم من عام 2017 ولم تنفذه ولم تدخل الصغيرة مصر منذ 6 أعوام والجدة تتقاضى أجر حاضنة ونفقة مأكل وملبس للصغيرة وهي أساسا تعيش هنا بمصر وتترك الصغيرة تعيش مع زوج أمها الغريب عنها بإنجلترا ومشغولين بأمرين هما تقاضي أموال من الأب أو حبسه ” .