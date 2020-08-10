نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعلنت من خلاله عن إعتذارها عن كونها كانت تنتمي وتؤيد أحد الأحزاب أو الشخصيات السياسية يوما ما .

حيث كان معروفا عنها تأييدها لحزب ” القوات اللبنانية ” أو ” الجمهورية القوية ” حاليا والذي يرأسه ” سمير جعجع ” .

فكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” بعتذر عن تأييدي أيا حدا بأي يوم من الأيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية ” .

وتابعت : ” كلن خذلونا والفرق إنه نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه عالغلط .. أنا اليوم بعلن انتمائي لأرضي وشعبي وبس ” .