ظفر المنتخب الإيطالي، الأحد، بكأس أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنكليزي، الذي اقترب للغاية من إحراز لقبه الأول، في مباراة نهائية مثيرة وطويلة بعد أن احتكما إلى ركلات الترجيح.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة 1-1 على ملعب ويمبلي في لندن، كانت الأسبقية فيها لإنكلترا التي تقدمت باكرًا في الدقيقة الثانية عبر الظهير الأيسر لوك شو، فيما عادل قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي للأتزوري في الشوط الثاني (67) الذي شهد هيمنة إيطالية.
واستمر التعادل في المباراة القوية في الشوطين الإضافيين، فلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي كانت الأفضلية فيها للمنتخب الإيطالي.
ونجحت إيطاليا في تسديد الركلة الأولى للمنتخب الإيطالي، رد عليها الهداف هاري كين بهدف للمنتخب الإنكليزي.
وفشل المنتخب الإيطالي في تسديد الركلة الثانية، في حين نجح ماغوير في تسديد ركلته للإنكليز.
وفي الركلة الثالثة سددها بوتشيني بقوة ونجاح في المرمى، لكن ركلة راشفورد اصطدمت بالقائم ثم إلى خارج الملعب، ليتعادل المنتخبان من جديد.
ونجح المنتخب الإيطالي في تسديد ركلة الجزاء الرابعة، فيما ضيعها ساندي للإنكليز.
وفي ركلة الحسم الخامسة، ضيع جورجينو تسديدته ليمنح المنتخب الإنكليزي الأمل من جديد وتستمر النتيجة ثلاثة مقابل ثلاثة.
لكن بوكا ضيع الركلة الأخيرة للإنكليز ليمنح الكأس لإيطاليا، ويحرم بلاده من إحراز اللقب الأول.
وكان منتخ
Congratulazioni all’italia per la vittoria
يا خسارة يا امازيغو تشجعي الطليان تبع موسليني ؟؟!!!!ههههههههههههههههه الي كلام مع البابا تبعك ومفيش سمك مسكوف من التايمزو بعد الان ههههههههههههههههه واحتمال ما انا جاي لا قبل المكرونا ولا بعدها .ههههههههههههههه
ما احوجنا في هذه الساعة لمعددة تعمل لطمية من الي هي هههههههههههههههههه
مؤامرة امبرليالية كونفوشية صينية ضدنا هههههههههههههه ويبدو الامازيغ مشاركين فيها كمان ههههههههههههههه
الووووو
مراسل نورت من قلب لندن معكم ههههههههههههههههه
الوصف الدقيق لحال عاصمة الضباب في هذه الساعة هو :
انها تعتصر الما وحزنا ودموع عذراوتها ( ان وجدن) هههههههههههههههه تهطل بغزارة والشارع فاضي والسيارات متوقفة وجو بارد وقطرات المطر تزداد شيئا فشيئا ههههههههههههههه حد يصحي لنا مجلس الأمن الدولي ليعرب عن حزنه وقلقه العميق يا جماعة ههههههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟