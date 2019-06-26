استبعاد لاعب منتخب مصر من معسكر المنتخب لأسباب أخلاقية

قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب المصري استبعاد ” عمرو وردة ” من معسكر الفريق وعدم استكمال مباريات الفراعنة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق .

وبحسب بيان صادر من اتحاد الكرة المصري أن هذا القرار جاء في إطار الحفاظ على على حالة الالتزام والانضباط والتركيز التي يجب أن يكون عليها الفريق .

وبهذا القرار سيستكمل منتخب مصر مباريات بطولة الأمم الإفريقية ب 22 لاعبا .

ولا يحق للمنتخب ضم لاعب جديد بدلا منه وفقا لقوانين ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي تنص على إمكانية استبدال المنتخبات المشاركة للاعب واحد فقط قبل 24 ساعة من أول مباراة في البطولة القارية .

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأزمة التي عرفت بإسم ” أزمة الانستجرام ” والتي وقعت بين اللاعب وعارضة الأزياء المصرية ” ميريهان ” والتي اتهمته بالتحرش اللفظي بها عن طريق إرسال رسائل لها عبر موقع ” إنستجرام ” وعلى إثرها قامت فتيات أخريات بنشر صور لمحادثات تمت بينهم وبين عمرو وردة يتهموه بنفس الاتهام .

كما انتشرت مقاطع مصورة مخلة لعمرو وردة في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي أدت بدورها إلى اتخاذ هذا القرار من جانب مسئولي المنتخب .