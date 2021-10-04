توفي رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس اليوم الأحد إثر حادث سير خطير، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وقال موقع Aftenposten إن فيلكس، 75 عاما، وشرطيان كانا يحرسانه لقوا مصرعهم حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة على طريق E4 بمدينة ماركارد السويدية.
واشتهر فيلكس برسوماته المسيئة للنبي محمد، وكان يسير في حماية الشرطة منذ العام 2007.
ونقلت مواقع إخبارية سويدية أن ”فيلكس“ كان برفقة عنصري شرطة حين اصطدمت سيارة للشرطة بشاحنة على أحد الطرق في بلدية ماركاد السويدية.
وقال بيان لقائد الشرطة أندرس ثورنبرغ: ”ببالغ الرعب، والحزن الشديد تلقيت رسالة مفادها أن زميلينا، والشخص الذي قمنا بحمايته (إشارة للرسام)، ماتوا بعد ظهر اليوم“.
هذا وقد انشر هاشتاغ “الا رسول الله” و “لارش فيلكس” على موقع تويتر في عدد من الدول الاسلامية بعد مصرع رسام الكاريكاتور السويدي حيث جاءت بعض التغريدات على الشكل التالي: