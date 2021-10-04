توفي رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس اليوم الأحد إثر حادث سير خطير، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقال موقع Aftenposten إن فيلكس، 75 عاما، وشرطيان كانا يحرسانه لقوا مصرعهم حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة على طريق E4 بمدينة ماركارد السويدية.

A Swedish artist who lived for years under police protection after he sketched the Prophet Muhammad with a dog’s body has died in a traffic accident. Swedish news media report Lars Vilks was traveling in a civilian police car when a truck collided with it. https://t.co/oTpxyxe2mV — The Associated Press (@AP) October 3, 2021

واشتهر فيلكس برسوماته المسيئة للنبي محمد، وكان يسير في حماية الشرطة منذ العام 2007.

ونقلت مواقع إخبارية سويدية أن ”فيلكس“ كان برفقة عنصري شرطة حين اصطدمت سيارة للشرطة بشاحنة على أحد الطرق في بلدية ماركاد السويدية.

وقال بيان لقائد الشرطة أندرس ثورنبرغ: ”ببالغ الرعب، والحزن الشديد تلقيت رسالة مفادها أن زميلينا، والشخص الذي قمنا بحمايته (إشارة للرسام)، ماتوا بعد ظهر اليوم“.

هذا وقد انشر هاشتاغ “الا رسول الله” و “لارش فيلكس” على موقع تويتر في عدد من الدول الاسلامية بعد مصرع رسام الكاريكاتور السويدي حيث جاءت بعض التغريدات على الشكل التالي:

#لارش_فيلكس رسام الكاريكاتير السويدي الذي يقف خلف الرسومات المسيئة للرسول محمد عليه السلام قضى مساء اليوم حرقاً خلال حادث سيارة مروّع مع اثنين من عناصر الشرطة المرافقين.#إلا_رسول_الله pic.twitter.com/k5zWX4bdO3 — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) October 3, 2021

لارس فيلكس الذي اشتهر برسوماته المسيئة لنبينا محمد ﷺ، توفي محروقًا في حادث مروري مع اثنين من عناصر الشرطة التي ظنت أنها يمكن أن تحميه .. اصطدمت به شاحنة فاحترق في داخل السيارة .. وكأنها رسالة من السماء .. #لارش_فيلكس#larsvilks pic.twitter.com/sNCBUjwhlw — د. ياسر البلوي Dr.Yasser Albalawi (@yblawi) October 3, 2021

#لارش_فيلكس الذي اشتهر برسوماته المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ، توفي قبل قليل محروقًا في حادث مروري مع اثنين من عناصر الشرطة التي ظنت أنها يمكن أن تحميه ولكنهم احترقوا معه pic.twitter.com/g7LcsYS6CV — برنابا (@br_naba) October 3, 2021