يوافق اليوم السابع من نوفمبر الذكرى الأولى على رحيل الفنان المصري ” هيثم أحمد زكي ” الذي رحل عن عالمنا العام الماضي بشكل مفاجئ إثر إصابته بهبوط في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما .

وحرص ” رامي بركات ” شقيق هيثم أحمد زكي من والدته الفنانة الراحلة ” هالة فؤاد ” إلى القدوم من لندن إلى القاهرة لإحياء ذكرى رحيل الفنان الراحل .

حيث توجه رامي بركات إلى مدافن عائلة الفنان ” أحمد زكي ” حيث يوجد قبر أخيه وظهر متأثرا بشدة ولم يستطع تمالك دموعه أثناء الدعاء له ثم قام بتوزيع بعض المساعدات للمحتاجين على روح هيثم أحمد زكي للدعاء له .

وقال في تصريحات له : ” كل يوم بفكر فيه وكل يوم بيأثر فيا وأنا ببقى قاعد لوحدي في الشقة عنده وبيجيلي اكتئاب من كتر التفكير والحاجات دي بس بقوم اصلي وادعيله وبفتكرله الحاجات الحلوة ” .

وتابع رامي بركات متحدثا عن آخر مكالمة تمت بينه وبين هيثم قبل فاته بشهرين فقال : ” اتكلمنا على الفيس تايم وكان مبسوط أوي وعايز يجي لندن علشان يقعد معايا وقالي هخلص شوية حاجات وهجيلك ” .