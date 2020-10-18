نشرت الفنان ” شهيرة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وجهت من خلاله رسالة مؤثرة إلى زوجها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” .

فكتبت في منشورها قائلة : ” حبيبي وروحي والحياة التي ذهبت بعيدا .. كنت لي مهما شغلتك هموم الحياة وصعابها فأنا الجزء الطاغي .. ولما تعبت في السنين الماضية كنت لك وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب لقلب إنسان بدرجة رجل إستثنائي في كل شيء ” .

وتابعت : ” في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب .. إستثنائى في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير .. إستثنائي في إنسانيته وأخلاقه التي اتفق عليها الجميع ” .

وأضافت شهيرة : ” علمني حاجة أغلبنا يعتبرها ثقيلة على قلبه وهي ثقافة الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوة وكرامة وليس العكس .. وكان دايما لأقل شيء يقول آسف اقوله على أيه يا حبيبي مش مستاهلة وأنا لما اغلط أقوله انا أسفة يرد يقول العفو العفو يا حبيبي .. إيه الأدب ده إيه الأخلاق دي هقول إيه ولا إيه ” .

واختتمت حديثها : ” صلاة الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورونا لخير دليل على حب المولي لك ( نادي الله سيدنا جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض ) الحمد لله الحمد لله الحمد لله يارب روح وريحان ” .

يذكر أن الفنان محمود ياسين كان قد رحل عن عالمنا صباح يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض إثر تعرضه لالتهاب رئوي حاد داخل إحدي المستشفيات .