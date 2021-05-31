كشفت قناة الإخبارية السعودية أن الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من “مشاهير السوشيال” ونشروها على حساباتهم.

وفي التفاصيل، أظهرت المقاطع المتداولة حضور عدد من الراقصات بإحدى الحفلات، مما أحدث موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وبحسب ما تم تناقله على بعض المواقع الاخبارية، فقد ألقت السلطات السعودية القبض على كل من زياد المسفر ، سامر الخال، أريج العبدالله، ريم السويدي ، بعد فضيحة الحفل المخل بملابس فاضحة بالرياض ، والمعروف باسم” حفل مشاهير الرياض” .

والحفل الذي نظمته شركة تقوم بإدارة أعمال بعض المشاهير وبمناسبة إطلاق علامة تجارية كورية لمستحضرات التجميل في السعودية وكيلها الشركة المنظمة للحفل قد أثار غضب واسع بالسعودية كونه يتصادم مع دين وقيم وعادات المجتمع المحافظ .

وينص النظام، في السعودية، على تجريم إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، ويعاقب فاعلها بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أوضحت مقاطع الفيديو مخالفة الحاضرين بتجاوز العدد المسموح له في التجمعات المحدد بـ20 شخصا، ونص على معاقبة المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة بغرامة (10.000) ريال: التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.