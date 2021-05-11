أعلنت ​السعودية​ عن تعذر رؤية هلال شهر شوال في تمير وسدير، وعليه يكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر رمضان 30 يوماً على أن يكون أول أيام ​عيد الفطر​ السعيد الخميس، وسط بيان مرتقب من المحكمة العليا للإعلان عن تعذر رؤية هلال شوال في السعودية، كما أعلنت تركيا أيضاً أن الخميس هو أول أيام العيد.

وكان ​مركز الفلك الدولي​ قال إن رؤية هلال شوال الليلة مستحيلة سواء في الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 13 إبريل/نيسان أو تلك التي بدأت الشهر الكريم يوم 14 منه، بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أميريكا الجنوبية.





