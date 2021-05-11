حرص الشيخ عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، بحفظ المسجد الأقصى وذلك دعاء ختم القرآن منذ قليل .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد دعاء الشيخ السديس الذي ردد فيه: “اللهم احفظ المسجد الاقصى ” ثم قال “اللهم احفظه من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والاكرام”.

ثم تابع “اللهم اكفنا شرورهم ، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وسائر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام”.

ثم ردد “حسبنا الله ونعم الوكيل” واضاف “”حسبنا الخالق من المخلوقين.