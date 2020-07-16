كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن إلقاء القبض على الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” وإحالتها إلى مخفر الصالحية بتهمة مخالفة القانون .

وذلك بسبب عدم صلاحية تصريحها الأمني وكسرها لحظر التجول الجزئي .

وتمكنت حليمة بولند من الإتصال بمواطنها وزميلها ” علي أحمد ” أثناء تقديمه برنامج ” هنا الكويت ” المباشر على شاشة قناة ” سكووب ” وأعلمته بأنها قيد الاحتجاز .

وتحدث علي أحمد عن ما قالته له حليمة بولند قائلا : ” يبدو أن زميلتي لديها مشكلة مع رجال الداخلية .. هناك خلل تقني في التصريح رغم أن حليمة نفسها تصريح ولا تحتاج إلى تصريح فهي إعلامية كبيرة ومعروفة ” .

وأشار إلى إنه لن يستطيع مواصلة الحلقة حتى يستطيع الذهاب إلى حليمة بولند في قسم الشرطة .. معربا عن استغرابه من عدم تعرف رجل الأمن عليها وعبر عن تصميمه الاهتمام بقضيتها وتقديم المساعدة لها .

يذكر أن خبر القبض على حليمة بولند يأتي بعد أيام من انتشار شائعات تكشف عن تورطها في عمليات غسيل أموال وتجارة الأعضاء والسلاح .