المانيا تخسر امام كوريا الجنوبية 2 – 0 وتودع المونديال باكرا من الدور الاول!

ودع المنتخب الألمانى حامل اللقب بشكل رسمى نهائيات كأس العالم 2018 بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء اليوم،الأربعاء، على ملعب “كازان أرينا” ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

أحرز أهداف المباراة لصالح منتخب كوريا الجنوبية كيم يونج جون سون هيونج مين فى الدقيقتين 92 و96 من أحداث المباراة.

وقدم المنتخب الألمانى مباراة سلبية طوال أحداث الـ90 دقيقة ولم تهدد مرمى كوريا الجنوبية بأى هجمات حقيقية حيث نجح الأخير فى إيقاف خطورة الماكينات ومنعهم من التسجيل.

بهذة النتيجة يتجمد رصيد ألمانيا عند النقطة 3 فى مؤخرة ترتيب المجموعة السادسة ويرتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى النقطة الرابعة فى المركز الثالث فيما تتأهل السويد فى الصدارة برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف مع المكسيك الوصيف بنفس الرصيد من النقاط بعد فوز أحفاد الفايكنج على المنتخب اللاتينى بثلاثية نظيفة.