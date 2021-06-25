أكد تحقيق للمخابرات الأمريكية أن الحكومة رصدت أكثر من 140 من الأجسام الطائرة الغامضة، التي يتم وصفها رسميا بالظواهر الجوية غير المحددة.
وأفاد تقرير للمخابرات الأمريكية تم إرساله للكونغرس أنه تم التعرف على جسم طائر غريب بثقة عالية من بين 140 مواجهة، وقال التحقيق إن بقية الأجسام الطائرة بقيت لغزاً.
وقدم تقرير المخابرات الأمريكية العديد من التفسيرات لظاهرة “الأجسام الطائرة”، بما في ذلك “الاضطرابات والتشويشات الناتجة عن أجهزة الاستشعار المحمولة جواً” وظواهر الغلاف الجوي الطبيعية وبرامج الحكومة الأمريكية السرية للغاية، وأنظمة التحكم الأجنبية، ولكنها تركت الباب مفتوحاً للتفسيرات الأخرى.
وقدم التقرير سرداً نادراً لما تعرفه الحكومة وما لا تعرفه في منطقة استحوذت على مخيلة الجمهور منذ فترة طويلة، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن علامات على وجود حياة خارج كوكب الأرض.
انهم الانانوكي العراقين القدماء لا غير ، السومرين والبابلين ، وحاولوا ان تصدقوا ولو مرة واحدة ما أقول هههههههههههه نحن هنا على الارض في مهمة وسوف نعود لمجرتنا ، فخليكم حنينين معانا ههههههههههههه يقال ان احد اسباب احتلال العراق ما رصدته الأقمار الصناعية من ظواهر عجيبة في ارض العراق ، وما أدارك ما ارض العراق ؟؟ كفى انها اصل وموطن ولادة ابو الانبياء ، وقال فيها الامام الصادق حفيد رسول الله صلى الله عليه واله : انها ارض تحبنا ونحبها !!! حتى الامام علي عليه السلام ترك المدينة ومكة رغم انه فيهما بيت الله وقبر رسول الله عليه واله أفضل الصلاة واتخذ الامام علي عليه السلام من الكوفة عاصمة له ، وكان يسميها كوفان ويخاطبها ب : ما أرادك جبار بسوء الا وقصم الله ظهره !!!!.
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