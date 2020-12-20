حصد البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ “بيج رامي” المركز الأول لبطولة “مستر أولمبيا” 2020، والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام مع عمالقة اللعبة حول العالم ويتابعها الملايين.

وكتب بيج رامى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: “أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي”.

وأضاف:”لقد فقدت أيضًا الراعى في وقت سابق من هذا العام ولكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم.. لإسعاد المعجبين.. أراكم جميعًا في غضون ساعات قليلة. .أحبك جميعًا”

شاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، عبر موقع إنستجرام، مجموعة صورة من العرض الأول المبدئي لأبطال كمال الأجسام المشاركين فى البطولة التي ينافس فيها بقوة اللاعب المصري رامي السبيعي “بيج رامى”، بجوار كل من الامريكي فيل هيث والإيراني هادى شوبان، والأمريكي براندن كورى.

وقبل أشهر، أعلن بطل كمال بيج رامي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ونشر بيج رامي صوره أثناء أخذ عينات كورونا.

وقبل ساعات من منافسة مستر أوليمبيا 2020، وجه بيج رامي رسالة مهمة لمتابعيه علي موقع التواصل الاجتماعي يشكرهم علي الدعم الكبير الذي قدموه له خلال الفترة الماضية ووعدهم بتحقيق اللقب ورفع علم مصر في المحفل الدولي.