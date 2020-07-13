نشر الفنان ” جون ترافولتا ” صورة لزوجته الفنانة ” كيلي بريستون ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلن من خلالها عن وفاتها بعد صراع مع مرض سرطان الثدي .

وكتب جون ترافولتا في تعليقه على الصورة بكلمات مؤثرة : ” ببالغ الأسى أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع مرض سرطان الثدي .. لقد كافحت بشجاعة ويحيطها حب ودعم الكثيرين ” .

وتابع : ” أسرتي وأنا ممتنون للأطباء والممرضين في جميع المراكز الطبية التي تعاملنا معها إضافة إلى أصدقائها وأحبائها الذين كانوا بجانبها .. سيبقى حبها خالدا فينا وسأكون بجانب أولادي الذين خسروا والدتهم للتو ” .

يذكر أن جون ترافولتا وكيلي بريستون كانا قد تزوجا في عام 1991 وأنجبا إيلا ( 20 عاما ) وبنجامين ( 9 أعوام ) و جيت الذي توفي عن عمر يناهز 16 عاما في عام 2009 .