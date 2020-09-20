نشرت الفنانة المصرية ونجمة برنامج ” ذا فويس ” في موسمه الثاني ” مروة ناجي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن وفاة والدها .

فكتبت في منشورها قائلة : ” البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد .. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ” .

وتابعت مروة ناجي : ” اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وذرية خيرا من ذريته وزوجا خيرا من زوجه ” .

وأضافت : ” اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود .. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين ” .