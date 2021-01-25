احتفلت اليوتيوبرز السورية المشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصالة المالح بعيد ميلاد زوجها اليوتيوبر السوري أنس مروة في أجواء عائلية مبهجة، وشاركا الاحتفال عبر قناتهما في اليوتيوب ليحقق ملايين المشاهدات في ساعات قليلة.

وزينت أصالة المالح باحة منزلها في لوس أنجلوس بديكورات فخمة باللونين الأبيض والكحلي، وشاركت متابعيها على إنستغرام بصور لقالب الكيك الذي اختارته لزوجها من وحي حبه للرياضة، وكذلك بمقتطفات أخرى من الحفل تضمنت صوراً عائلية أظهرت سعادة أنس بالمفاجأة التي أعدتها له أصالة.

وشارك الثنائي على قناتهما على يوتيوب Anasala فيديو مفصلاً لحفل عيد الميلاد حصد بحدود الـ 6 ملايين مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع التي توثق عيد ميلاد أنس، متمنين الحياة السعيدة للعائلة بشكل عام وأنس بشكل خاص.وجاء في التعليقات: “العمر كله يا أحلى أنس بحس حالي معكن واحد من العيلة الله يحميكن”، وعلقت إحدى المتابعات:” كل عام وانتوا كلكن بخير يا أحلى عيلة”، وقالت متابعة أخرى:”كل شي بتعملوه مبهج وحلو كل عام وانس بخير”.

وكان اليوتيوبر السوري أنس مروة قد أعلن عبر حسابه الخاص في إنستغرام عن استقبال طفله مؤخرًا من زوجته أصالة المالح. ونشر أنس صورة يد طفله ليكشف عن مولوده في آخر يوم في عام 2020، مستقبلاً العام الجديد مع طفله، وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنين للزوجين السعادة وللطفل حياة مليئة بالحب في ظل عائلته، ولم يكشف أنس بعد عن الاسم الذي اختاره لطفله.