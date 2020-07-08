أعلنت الفنانة وعارضة الأزياء الأمريكية ” باريس هيلتون ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” عن قرارها بالترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة والمقرر تنظيمها في الولايات المتحدة أوائل شهر نوفمبر القادم .

وتضمنت التغريدة صورا لباريس هيلتون ظهرت بها وهي ترقد على المكتب الرئاسي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض باستخدام برنامج ” الفوتوشوب ” وذلك تحت عنوان ” باريس رئيسة ” .

وكتبت في تعليقها على الصور : ” بعد تفكير مطول قررت أن المكتب البيضاوي بحاجة إلى إعادة تصميم ولمسة أنثوية ” .

وتابعت في تغريدة أخرى : ” هل يجب علي إعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب ” .

كما نشرت باريس هيلتون مقطع فيديو كشفت فيه عن نيتها تعيين المغنية ” ريهانا ” لمنصب نائب الرئيس لأنها جميلة وموهوبة وأعتقد أنها ستكون نائبة رئيس رائعة .

وأثار هذا الإعلان جدلا واسعا بين المتابعين الذين تساءلوا عن ما إذا كانت باريس هيلتون تنوي بشكل جاد الترشح للرئاسة .

After a lot of thought and consideration. I’ve decided the Oval Office needs some redecorating and a woman’s touch. #ParisForPresident pic.twitter.com/JxtPTSQ8C2 — Paris Hilton (@ParisHilton) July 7, 2020