أعلنت الفنانة وعارضة الأزياء الأمريكية ” باريس هيلتون ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” عن قرارها بالترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة والمقرر تنظيمها في الولايات المتحدة أوائل شهر نوفمبر القادم .
وتضمنت التغريدة صورا لباريس هيلتون ظهرت بها وهي ترقد على المكتب الرئاسي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض باستخدام برنامج ” الفوتوشوب ” وذلك تحت عنوان ” باريس رئيسة ” .
وكتبت في تعليقها على الصور : ” بعد تفكير مطول قررت أن المكتب البيضاوي بحاجة إلى إعادة تصميم ولمسة أنثوية ” .
وتابعت في تغريدة أخرى : ” هل يجب علي إعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب ” .
كما نشرت باريس هيلتون مقطع فيديو كشفت فيه عن نيتها تعيين المغنية ” ريهانا ” لمنصب نائب الرئيس لأنها جميلة وموهوبة وأعتقد أنها ستكون نائبة رئيس رائعة .
وأثار هذا الإعلان جدلا واسعا بين المتابعين الذين تساءلوا عن ما إذا كانت باريس هيلتون تنوي بشكل جاد الترشح للرئاسة .
ترمب ليس احسن منها و هي ليست اقل منه؟ ترمب هو بيزنسمان غني جدا احمق شوية، و جنونه نفعه مع العرب، ارعبهم و حلبهم !
باريس هيلتون مليارديرة سليلة عاءلة هيلتون مالكة سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة التي لا يخلو بلد منها، يعني وريثة لثروة كبيرة،
هي ممثلة جميلة و مجنونة و متهورة شوية، لا تحسب لتصرفاتها حسابا و هذا هو المطلوب ،
سوف تغري العرب بجمالها و تحلب باقي الدنانير الي معهم.. !
لو اصبحتي رائيسة يا باريس هيلتون بلاد الحرمين الشريفين حتصبح في اليوم الاول من رئيستك شحاته
هكذا تنتهي الإمبراطوريات ههههههههههههه بمجرد ما متزحلقة تمتطي السلطة فاقرأ على البلد السلام ههههههههههههههههه هكذا حصل في كل العصور ، حتى زنوبيا ملكة تدمر كانت اخر من حكمت بلدها والولية كليوباترا نفس الشيء ، وسيدتنا بلقيس كذلك ، الا ان زواجها من سيدنا سليمان عليه السلام انقذ الموقف ،ونفع اهل اليمن يومها ، اما في بريطانيا ، رغم انه جلالتها عمرها ما كانت متزحلقة ، ههههههههههههههه وأنها ارجل من الف راجل ، الا منذ ان اعتلت العرش ، بدأت الشمس تغيب عن الإمبراطورية ، فخسرت معظم مستعمراتها في الهند وشرق وغرب اسيا حتى الكويت وكل الخليج استقلوا ، وشهد العالم صعود دول عظمى اخر ، والا في زمن تشرشل قبل ان تحكم الملكة ، هل كان رئيس أمريكي يقدر يرفع عينه بعين إنكليزي ؟؟ ههههههههههههههههه لكن هو كذلك : لن يفلح قوم ولوا امورهم امرأة !!! ، فالمرأة لها اختصاصات ثانية ههههههههههههههه احكي لكم عليها بالليل ههههههههههههههه الان لازم اخرج ،
نورت رجاء اي رسالة لي او تشفير سلكي او لاسلكي من صبايا نورت هههههههههههههههه احتفظوا فيها هههههههههههههههههه فأنتم ذبحتونا بتغير وضعية احدث التعليقات هههههههههههههههه وما عدت اعرف مين اتصلت او رمشت هههههههههههههههه عيب عليكم يا نورت هذا الشيء
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