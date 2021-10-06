نشرت الإعلامية ” بسمة وهبة” صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام برفقة مصمم الأزياء الشهير ” هاني البحيري ” .

وظهرت بسمة وهبة في الصورة وهي ترتدي فستانا باللون الأصفر من تصميم هاني البحيري وبوجه شاحب بدون مكياج كما بدت عليها النحافة الشديدة

وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول الوضع الصحي للإعلامية بسمة وهبة خاصة بعد ظهورها بهذه النحافة وبشكل متغير عن ما تظهر عليه خلال تقديمها لبرنامج 90 دقيقة .

يذكر أن بسمة وهبة كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر من العام الماضي عن معاناتها من مرض نادر اضطرت على إثره السفر إلى لندن للعلاج نظرا لأنه لا يوجد له علاج في مصر .