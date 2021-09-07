كشفت وسائل إعلام عبرية عن مقطع فيديو يوثق لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع بعد خروجهم من النفق الذين قاموا بحفره ويمتد لعدة أمتار خارج السجن .

ويظهر السجناء في الفيديو وهم يهرولون إلى وجهتهم بعدما نجحوا في الهروب من السجن بعد إحداث حفرة عميقة .

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن كاميرات المراقبة قد وثقت عملية الفرار إلا أن السجانين لم يتابعوا الكاميرات في الوقت الفعلي .

وهناك شبهات حول استغراق الحارسة التي تواجدت في برج المراقبة الموجود قرب الفتحة التي خرج منها الأسرى الستة في النوم .

وأعلنت إسرائيل منذ أمس الإثنين استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز الشاباك للأمن الداخلي حيث تقوم بحملة تمشيط واسعة لمطاردة السجناء الستة .