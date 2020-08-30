تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمستند وهو إفراج جمركي لسيارة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” الجديدة والتي أشار المتابعون إلى إنها هدية من زوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” .

وبحسب المستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية بتاريخ 19 أغسطس 2020 فإن مصلحة الجمارك قدرت قيمة السيارة بـ 6.113.545 ملايين جنيه .

كما بلغ إجمالي الرسوم الجمركية عليه 3.717.137 ملايين جنيه ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه .

ووفقا لصورة المستند أيضا فإن نوع السيارة هو ” رولز رويس داون ” كابورليه موديل 2020 .

وانتشرت الصورة بشكل كبير بين المتابعين خاصة على موقع ” تويتر ” الذين أعربوا عن دهشتهم وأثارت الكثير من الجدل حول نوع السيارة وسعرها .

عرفتوا بقي ليه ياسمين صبري قالت ل رامز جلال ان أحمد ابو هشيمة بيضحكها.. اشتري لها عربيةهدية ب ١٠ مليون جنيه pic.twitter.com/yXP6Dc0ceb — Shema Butterfly (@shyma_butterfly) August 29, 2020

كل الناس مشيرة شهادة الجمارك بتاعت عربية ياسمين صبري الجديدة و بتتكلم على ان قيمة العربية حوالي 10 مليون جنيه و مستغربين ان ابو هشيمة جاب عربية بالسعر ده لمراته ! — أنـانـاسايــــة (@sosafasesefo) August 29, 2020

أبو هشيمة جاب لمراته ياسمين صبري عربية رولزرايس 2020 وقفت عليه ب 10 مليون جنيه.. ربنا يباركلها فيها و يرزقنا إحنا الجنة

كل الدعم يا سو كل الدعم و يضحكك كمان و كمان pic.twitter.com/JxBhpQ1iX2 — Fantômas مسجون كورانتين (@UncleFantomas) August 29, 2020