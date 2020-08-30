تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمستند وهو إفراج جمركي لسيارة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” الجديدة والتي أشار المتابعون إلى إنها هدية من زوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” .
وبحسب المستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية بتاريخ 19 أغسطس 2020 فإن مصلحة الجمارك قدرت قيمة السيارة بـ 6.113.545 ملايين جنيه .
كما بلغ إجمالي الرسوم الجمركية عليه 3.717.137 ملايين جنيه ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه .
ووفقا لصورة المستند أيضا فإن نوع السيارة هو ” رولز رويس داون ” كابورليه موديل 2020 .
وانتشرت الصورة بشكل كبير بين المتابعين خاصة على موقع ” تويتر ” الذين أعربوا عن دهشتهم وأثارت الكثير من الجدل حول نوع السيارة وسعرها .
اين تعليق ليه طار
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