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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمستند وهو إفراج جمركي لسيارة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” الجديدة والتي أشار المتابعون إلى إنها هدية من زوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” .

وبحسب المستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية بتاريخ 19 أغسطس 2020 فإن مصلحة الجمارك قدرت قيمة السيارة بـ 6.113.545 ملايين جنيه .

كما بلغ إجمالي الرسوم الجمركية عليه 3.717.137 ملايين جنيه ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه .

ووفقا لصورة المستند أيضا فإن نوع السيارة هو ” رولز رويس داون ” كابورليه موديل 2020 .

وانتشرت الصورة بشكل كبير بين المتابعين خاصة على موقع ” تويتر ” الذين أعربوا عن دهشتهم وأثارت الكثير من الجدل حول نوع السيارة وسعرها .

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