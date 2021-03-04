أعلن البلوجر الكويتي ” أحمد السالم ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق ” سناب شات ” عن إنفصاله رسميا عن زوجته الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ” ملكة كابلي ” .

وتضمن المنشور صورة لصك إثبات الطلاق وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد لله على كل شيء .. الله يعوضني ويعوضها خيرا ” .

يذكر أن العلاقة بين أحمد السالم وملكة كابلي شهدت توترا خلال الأشهر الماضية ووقوع خلافات بينهما وصلت إلى إتهام الأخيرة للسالم بالخيانة إلا إنها تراجعت عن ذلك واعتذرت منه بعد ذلك .

ثم أقر أحمد السالم بوجود خلاف بالفعل بينه وبين زوجته لكنه نفى أن يكون وصل إلى حد الخيانة .