نشرت الفنانة ” إلهام شاهين ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من حفل زفاف شقيقها الفنان ” أمير شاهين ” على عروسه ” منة جاب الله ” .

والذي أقيم يوم الجمعة الماضية في فندق ريتز كارلتون بوسط البلد وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن .

وكتبت إلهام شاهين في تعليقها على الصور معربة عن سعادتها بزواج شقيقها قائلة : ” أكبر فرحة في حياتى يوم فرح حبيب قلبى أمير .. أخويا و إبنى وصاحبى وأعز إنسان عندى ” .

وتابعت : ” يارب يسعده هو وعروسته الجميلة منة ويكونوا قدم خير ووش السعد على بعض ونفرح بولادهم إنشاء الله وربنا يحميهم من كل شر .. بتمنى لهم مستقبل مشرق وبإذن الله القادم أجمل ” .