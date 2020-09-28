تعرضت الفنانة المصرية ” عارفة عبد الرسول ” لموجة من الانتقادات عقب نشرها لصورة خلال قضائها لعطلتها الصيفية على البحر والتي ظهرت بها مرتدية ” المايوه ” .

وهو الأمر الذي دفعها إلى الخروج للتعليق على ذلك في تصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” من خلال تسجيل صوتي جاء فيه : ” أنا اسكندرانية وطول عمرنا بنلبس مايوه .. بننزل البحر وعارفين إن البحر يعني مايوه ” .

وأعربت عارفة عبد الرسول عن إندهاشها من الشائعات التي تم تداولها بإنها كانت ترتدي ” البكيني ” وهو ما لم يحدث بل كانت ترتدي مايوه طويل .. وأشارت إلى أن ارتداء المايوه هو أمر طبيعي لنزول البحر وأن ما يستحق الانتقاد هو نزول البحر بملابس غير ملائمة له .

وتابعت : ” ربنا يهديهم وربنا يهديني وربنا يهدينا كلنا .. وكل اللي أنا عايزاه من الناس إن كل واحد يبص في ورقته محدش ليه دعوة بالتاني .. خليلك يا عم الجنة خلاص ادخل إنت الجنة لما كلكم هتخشوا الجنة أومال مين اللي هيخش النار سيبني أنا بقى ادخل النار ملكش دعوة بيا سيبني في حالي ” .