نشرت البلوجر المصرية حنين حسام؛ مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة. وأثارت “حنين” المعروفة إعلاميا بفتاة “التيك توك”، الجدل، بتعليقها على الصور قائلة:” أنا أحلى من نانسي عجرم”. كما اعتمدت على ترك شعرها ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التي تتناسب مع بشرتها .

يذكر أن “حنين” خرجت من السجن منذ أيام وخلعت الحجاب وبدأت الظهور مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة أخلت سبيل حنين حسام “فتاة التيك توك” من قسم شرطة الساحل، تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.