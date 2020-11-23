أعلن المصارع الأمريكي ” مارك ويليام كالاوي ” الشهير ب ” أندرتيكر ” أو ” الحانوتي ” عن اعتزاله عالم مصارعة المحترفين رسميا وبشكل نهائي .

وذلك بمجرد وصوله إلى سن ال 55 لينهي مسيرة استمرت في عالم المصارعة التي كان من أبرز الأسماء العالمية بها لمدة 30 عاما .

وقال أندرتيكر حول هذا القرار خلال حدث ” سلسلة الناجين ” الذي يعقد خلال شهر نوفمبر سنويًا : ” لقد حان وقت اعتزالي .. ليرقد أندرتيكر في سلام ” .

وعلق ” فينس ماكمان ” رئيس ” WWE ” للمصارعة الحرة على اعتزال أندرتيكر قائلا : ” 30 عاما طويلة وشاقة .. هذه ثلاثة عقود .. ثلاثة عقود هذا الرجل لم يستسلم أمام إصاباته ومصاعبه وإنما زرع الرعب في قلوب جماهيره كما نشر الخوف في قلوب كل شخص واجهه هنا في الحلبة تقريبا ” .

وتابع : “الليلة تمثل نهاية حقبة .. نهاية حقبة مهنية طويلة لذلك نقول الليلة وداعا .. يقولون إن لا شيء يدوم إلى الأبد .. أعتقد أنهم مخطئون في هذا لأن إرث أندرتيكر سيعيش إلى الأبد ” .