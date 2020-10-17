نشرت الفنانة ” ليلى علوي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من حضورها لحفل الفنان ” عمرو دياب ” الذي أقيم مساء أمس الجمعة .

وظهرت ليلى علوي في مقطع الفيديو وهي تغني وتتمايل راقصة على أغنية ” بحبه ” لعمرو دياب .

وأثار الفيديو غضب واستياء عدد من المتابعين الذين عبروا في تعليقاتهم عن إنزعاجهم من حضور ليلى علوي الحفل بعد حضورها لعزاء الفنان الراحل ” محمود ياسين ” الذي أقيم يوم أمس أيضا .

وأشاروا إلى إنها كانت لابد أن تراعي حالة الحزن التي تمر بها أسرته والوسط الفني المصري وأن الوقت غير مناسب لنشر هذا الفيديو .

فجاءت التعليقات مثل : ” مش حزينة على محمود ياسين وعلى الناس اللي ماتوا عيب كده ” و ” بهدوم العزا يا ليلى طيب غيري هدومك ” و ” على أساس الساحة الفنية حزينة والله وسط معندوش قلب ” و ” عيب كده الراجل لسه ميت ” .

وأيضا : ” عاتب عليك بغض النظر المقطع قديم أو جديد ما كان الوقت مناسب لنشر مقطع فيه من البهجة بوقت توفى فيه إنسان اعتقد إنك تقدريه وتعتبريه أستاذك وهو محمود ياسين على أقل تقدير احتراما لعائلته وحدادا على وفاته .. ما كان هذا العشم ” و ” نفس لبس العزا طب على الأقل مكنتيش تنزلي الفيديو ” .