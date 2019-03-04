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تحولات مرعبة.. فتاة عشرينية بـ15 ألف دولار و 100 وشم تلقب “بالتنين الأبيض “

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Woman, 23, with a split tongue and blue EYEBALLS shows off more than $10,000 worth of body art in lingerie - as she says the tattoos are therapy for depression

تحولات مرعبة بأكثر من 100 وشم، قامت بها فتاة أصابها الهوس والجنون بعمليات التجميل، كلفتها أكثر من 15 ألف دولار. وأثارت الفتاة التي تدعى آمبر لوك، وتبلغ من العمر 24 عاماً، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مجموعة من صورها تظهر فيها كيف تغير شكلها إلى مرعب.

وخلال عمليات التجميل، قامت لوك بقسم لسانها، وإطالة شحمة أذنها، كما حصلت على أكثر من 100 وشم، منها واحد باللون الأزرق في عينيها. واستعرضت الفتاة العشرينية صورة لها في سن الرابعة عشر قبل إجرائها لأي من العمليات، معلقة: “أكره هذا المظهر، لست أنا من يظهر فيها”، مضيفة: “أصبحت الآن واثقة من نفسي، والتي لم أكن أتمتع بها من قبل، كما تخلصت من طاقتي السلبية”.

وتعتبر لوك أنها لا تضر أحد عندما تقوم بإجراء مثل هذه العمليات، في إشارة إلى منتقديها، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة كل صباح عندما تستيقظ بهذا الشكل. ولقبت لوك بالتنين الأبيض ذو العيون الزرقاء، وهو اسم منحها إياه أصدقاؤها لتشبهها بهذا الكائن الأسطوري.

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