أعلنت ” جيلان عاصم ” إبنة شقيقة السيدة ” هالة أنور ” والدة الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عن تدهور الحالة الصحية لخالتها ووضعها على جهاز التنفس الصناعي جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت جيلان عاصم في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” نحن لا نملك إلا الدعاء .. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا خالتو هالة ويعافيك من كل سوء ” .

وتابعت : ” برجاء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل .. خالتو هالة على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل كورونا .. اذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا ” .

وأضافت : ” شفاكي الله وعافاكي يا حبيبتي طهور وخير إن شاء الله .. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك .. الحالة حرجة ارجوكم كثفوا الدعاء ” .

يذكر أن رضوى الشربيني كانت قد أعلنت منذ أيام عن إصابتها وشقيقها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد .. فيما تم نقل الأخيرة لإحدى مستشفيات العزل بسبب إنخفاض معدل الأكسجين في الدم .