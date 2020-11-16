حاور الإعلامي الرياضي بتال القوس، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عبر منصة تويتر حيث وجه اليه عددا من الاسئلة على الصعيدين الخاص والعام..

في البداية، وجه بتال القوس سؤالا الى تركي ال الشيخ عن وضعه الصحي قائلا:”طيب.. مرات تطلع في تويتر وتقول انا تعبان وتدعي وادعوا لي.. فجأة بعد يوم تحط قصايد وتغرد بنشاط أقوى من أول.. ابو ناصر يا حبيبنا ما عرفنا لك؟”.

وقال تركي آل الشيخ: “انا من ٢٠١٦ اكتشفت كذا مشكله صحيه فيني وأهملت وف٢٠١٨ سويت ٥ عمليات وحده منه كان فيها خطاء طبي لازلت اعاني منه حتى الان … انا الان من ١٠ ايام اجريت اخر عمليه وكانت صعبه وتعبتني والان ممنوع من الاكل لمدة ٦ اسابيع هذا اولا”.

وتابع “ايضاً عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشوف اني في الحقيقة ماانام الا دقائق في اليوم نوم عميق وباقي الوقت افكر حتى وانا نايم وهاذي مشكله ٢”.

ايضاً عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشوف اني في الحقيقة ماانام الا دقائق في اليوم نوم عميق وباقي الوقت افكر حتى وانا نايم وهاذي مشكله ٢ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

عن الحساب الذي يحمل اسم أبيار آل الشيخ قال: “والله هي أولا ليست منا من آل الشيخ تميم … أسم على اسم … وفعلاً حقيقية ولها سنه تطاردني في كل مكان … انا الي مستغربه وش لاقيه فيني عشان كل هالهوس ؟! انا اهلي معرف كيف مستحمليني”.

والله هي أولا ليست منا من آل الشيخ تميم … أسم على اسم … وفعلاً حقيقية ولها سنه تطاردني في كل مكان … انا الي مستغربه وش لاقيه فيني عشان كل هالهوس ؟! انا اهلي معرف كيف مستحمليني — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

كما كشف أل الشيخ عن توزيعه 90 بالمئة من ثروته قبل العملية الاخيرة قائلا: “بتال انا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي … انا قبل عمليتي الاخيره … قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الاشي بسيط … وقصدي اامن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او تصير مشاكل بينهم … والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق … يعني اهلي يقدرون …”.

٦- بتال انا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي … انا قبل عمليتي الاخيره … قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الاشي بسيط … وقصدي اامن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او تصير مشاكل بينهم … والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق … يعني اهلي يقدرون … — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وعلى الصعيد الفني، تحدث تركي آل الشيخ عن احب الاصوات اليه قائلا: “كلهم احبهم وكل وأحد لهم طعم وكاريزما … لكن أنا في وقت الحالي أكثر صوت يلمسني فنياً من رجال محمد عبده ومن النساء آمال ماهر” ثم تابع “كل الاصوات احبها … احب روح وطيبة احلام واحب رجولة رابح واحب وفاء ماجد المهندس واحب اخوة راشد واحب جلسة اصيل … واحب حرفنه عبدالمجيد…لكن الي يخليني في الغناء اقول اه في الرجال محمد عبده وفي نساء امال ماهر … اصوات من كوكب ثاني”.

كلهم احبهم وكل وأحد لهم طعم وكاريزما … لكن أنا في وقت الحالي أكثر صوت يلمسني فنياً من رجال محمد عبده ومن النساء آمال ماهر — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

كل الاصوات احبها … احب روح وطيبة احلام واحب رجولة رابح واحب وفاء ماجد المهندس واحب اخوة راشد واحب جلسة اصيل … واحب حرفنه عبدالمجيد…لكن الي يخليني في الغناء اقول اه في الرجال محمد عبده وفي نساء امال ماهر … اصوات من كوكب ثاني — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020