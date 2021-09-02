تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن حملة وهاشتاج بعنوان #تزوجني_بدون_مهر تحدث عن اطلاق مجموعة من الشابات في لبنان لهذه الحملة بهدف المساهمة في معالجة مشكلة العنوسة المرتفعة بسبب الازمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها البلد وهجرة اعداد كبيرة من الشباب..

وعن سبب الحملة، مفقد نقلت الانباء عن فتيات مُشاركات في الحملة المزعومة أن السبب «هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني والغلاء المعيشي الفاحش، وهو ما يزيد ثقل المهمة الصعبة في تأمين المهر اللازم للزواج، وإلى جانب المصاريف والنفقات الحياتية الأخرى».

غير انه لم تسجل اي تظاهرات في هذا الاطار، والصورة المتناقلة تعود الى 21 تشرين الاول 2019، وتظهر لبنانيات خلال تظاهرات في بيروت، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.

وبالرغم من ان هذه الانباء غير مؤكدة ولم يتم وقد لاقت الحملة ردود فعل إيجابية، انتقلت لعدد من البلدان العربية، إذ كتب حساب باسم «محمود»: «لو المجتمع ينظر للموضوع بشكل سوي والزوج يقدر هاد الشي من الزوجة وما يعايرها إنه أهلها استرخصوها، والطرفين يكون عندهم خطة لمواجهة تكاليف الحياة بعد الزواج بالشراكة» بينما قالت أمل «اعتقد بأن بنات العالم العربي كلهم قريباً راح يرفعون نفس الشعار كميه البنات الغير متزوجات مهوله مقابل شباب عاطل بلا وظايف او بوظايف متدنيه للاسف».

اعتقد بأن بنات العالم العربي كلهم قريباً راح يرفعون نفس الشعار كميه البنات الغير متزوجات مهوله مقابل شباب عاطل بلا وظايف او بوظايف متدنيه للاسف #تزوجني_بدون_مهر — Amal (@amalmuhmedi) September 1, 2021

يذكر ان وكالة “فرانس برس” قد اوضحت ان بعض الصور التي يتم تداولها على انها لحملة “تزوجني بلا مهر” هي في الحقيقة لتظاهرة واحتجاجية وليس لها علاقة بهذه الحملة.

هذه الصورة تعود لتظاهرة احتجاجيّة في لبنان



وليست لتظاهرة تحت شعار "تزوجني بلا مهر"



التفاصيل في الرابط https://t.co/yPKta30GxC — في ميزان فرانس برس (@AFPfactMENA) September 1, 2021