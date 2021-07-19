أفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنها استبدلت اليوم الاثنين كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، استبدلها فريق عمل محدد من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وبدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

ووصفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، عبر حسابها على تويتر، مراحل التركيب، وقالت إنه جرى “تركيب الكسوة الجديدة المكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة للباب، فرُفع كل جانب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدًا لفردها على الجوانب القديمة، وتثبيت الجوانب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من كل جانب، بعد حلّ حبال الجانب القديم، بتحريك الجانب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، ليسقط بعد ذلك الجانب القديم من أسفل ويبقى الجانب الجديد، وكُرّرت العملية 4 مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته”.

وأكمل البيان “بدأت هذه العملية أولًا من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن تُثبتت كل الجوانب تُثبتت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك وضعت الستارة واحتاج وضعها إلى وقت وإتقان في العمل، وذلك بفتح فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود التي تقدر بنحو 3.30 أمتار عرضًا حتى نهاية الثوب، ومن ثم فُتحت 3 فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرًا ثُبتت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب”.

وأبان الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام، عبدالحميد بن سعيد المالكي، أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السود (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله)، و(لا إله إلا الله محمد رسول الله)، و(سبحان الله وبحمده)، و(سبحان الله العظيم)، و(يا ديان يا منان)، وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

#فيديو_واس | يتم حل حبال جنب كسوة الكعبة القديم وإزاحته، وإحلال الجنب الجديد، وتكرار ذلك إلى أن تكتمل الجوانب الأربعة.#بسلام_آمنين #حج1442هـ #واس_عام pic.twitter.com/mw2dWfbe8L — واس العام (@SPAregions) July 18, 2021

وأوضح أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 16 قطعة، فضلا عن 6 قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة و5 قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وأفاد بأن الكسوة تستهلك نحو 850 كيلوغراما من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلوغراما من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وأشار إلى أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، وجميعهم من المواطنين المدربين والمؤهلين والمتخصصين.

وأضاف بالقول إن أقسام المجمع هي: قسم المصبغة والنسيج الآلي وقسم النسيج اليدوي وقسم الطباعة وقسم الحزام وقسم المذهبات، وقسم خياطة وتجميع الكسوة الذي يضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول إذ يبلغ طولها 16 مترًا وتعمل بنظام الحاسب الآلي، مبينًا أن هناك بعض الأقسام المساندة مثل المختبر والخدمات الإدارية والجودة والعلاقات العامة والصحية للعاملين والسلامة المهنية بالمجمع.

ويشهد الحجاج اليوم الاثنين يوم عرفة، وهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعدّ من أفضل الأيام عند المسلمين إذ إنه أحد أيام العشر من ذي الحجة.