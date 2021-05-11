كشفت صحيفة ” القبس ” الكويتية عن إنعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ” فرح أكبر ” في الجريمة المعروفة إعلاميا بإسم جريمة صباح السالم والتي هزت الكويت مؤخرا .

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم وصل إلى محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء من خلال باص سجناء المركزي استعدادا لبدء أولى جلسات المحاكمة .. فيما تجمعت ناشطات وقريبات للضحية قرب مقر المحكمة للمطالبة بإعدام القاتل .

وكان النائب العام المستشار ” ضرار العسعوسي ” قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات الأسبوع الماضي وطالب بإيقاع عقوبة الإعدام بحقه بتهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار .

وتعود تفاصيل القضية التي بدأت قبل 4 أشهر إلى ملاحقة المتهم للضحية في كل مكان لتقوم بتسجيل قضية ضده ولكنه لم يتوقف عن ذلك بل هددها بالقتل أيضا وحاول دهسها بسيارته .

وفي يوم الحادثة قام المتهم باختطاف فرح أكبر داخل سيارتها ثم وجه إليها طعنة نافذة في الصدر أمام طفلتها وألقى جثتها أمام مستشفى في منطقة صباح السالم حيث لفظت أنفاسها الأخيرة .