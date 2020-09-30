قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من الفنان ” محمد رمضان ” على حكم حبسه لمدة سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار ” أشرف أبو اليسر ” وبرائته من التهم الموجهة إليه .

وكان قد تقدم بالاستئناف المحامي ” أحمد الجندي ” وكيل محمد رمضان وذلك بعد أن قضت محكمة جنح الدقي مؤخرا بحبس رمضان سنة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه .

فى اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت تسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر المعروف إعلاميا بـ ” الطيار الموقوف ” .. بالإضافة إلى إعلانه فى إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغ مالى كترضية بعد وقفه عن العمل .

وقام أحمد الجندي عند تقديمه للاستئناف بتسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ 10 آلاف جنيه وتم تحديد جلسة اليوم الأربعاء لنظر الاستئناف .