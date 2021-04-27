قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء حكما ضد المتهم بهتك عرض طفلة المعادي التي تبلغ من العمر 7 سنوات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات .

وتعرض المتهم بعد سماعه للحكم بحبسه إلى حالة من الانهيار والإغماء داخل القفص مما استدعى نقله إلى خارج الجلسة على الفور .

وكان النائب العام المصري المستشار ” حماده الصاوى ” قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة إلى المحاكمة الجنائية حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى أحد العقارات بمنطقة المعادي فاستجابت إليه .

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها والتحرش بها .

وعلى الجانب الآخر كان قد طالب محامي المتهم من هيئة المحكمة حذف الفيديو لدوره فى التشهير بأهلية موكله .. وانتفاء المسئولية الجنائية وقت وقوع الحادث هذا فضلا عن دفعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان أمر الإحالة للخطأ فى الإسناد .

كما أشار إلى أن موكله مريض بمرض عقلي غير دائم أو مستمر يسمى بـ ” البيدوفيليا ” وهو ما تسبب في هذه الواقعة .