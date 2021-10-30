كشف الإعلامي ” عمرو أديب ” عن تطورات قضية الفساد المتورط فيها مسولين بوزارة الصحة المصرية التي أثيرت خلال الأيام الماضية .

وذلك عقب الإعلان عن تعرض وزيرة الصحة الدكتورة ” هالة زايد ” لأزمة قلبية مفاجئة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات نتيجة ارتفاع في ضغط الدم مما أدى إلى إصابتها أيضا بارتشاح في المخ .

وأكد عمرو أديب في تصريحات له ببرنامجه ” الحكاية ” أن هناك وقائع فساد بوزارة الصحة بالفعل وجار التحقيق فيها من قبل مكتب النائب العام .

وأضاف أديب أن التحقيق يتم مع مع بعض العاملين بالوزارة مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد لا علاقة لها بهذه القضية .

فقال : ” هنقي كلماتي بحرص شديد .. معلوماتي لغاية من ساعتين ليس للوزيرة علاقة بأي واقعة فساد .. وأنا بطلب من المسئولين يكون فيه بيان للناس علشان الناس متتداولش كلام زيادة لأن جزء كبير من المعلومات غلط .. وفي الغالب الوزيرة لت تعود لمنصبها ” .

وتابع عمرو أديب أن وقائع الفساد موجودة في كل مكان بالعالم ووقائع الرشوة ستظل موجودة وواجبنا التصدى للفاسدين من خلال القانون .