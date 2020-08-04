نشرت الفنانة اللبنانية ” كارمن لبس ” تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على حادث انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت منذ قليل .

وكشفت كارمن لبس في تغريدتها عن تفاصيل رأتها بعينها على حد قولها عن الحادث مشيرة إلى أنه لم ينجم عن مفرقعات وفقا لما تردد بل من صاروخ أسقطته طائرة .

وتضمنت التغريدة صورة من الانفجار وترصد وجود طائرة وسط أعمدة الدخان .

وكتبت كارمن لبس في تعليقها عليها قائلة : ” مش ناقصنا بعد .. مش ناقصو البلد بقى .. بيكفي ياللي عم يصير هي مش مفرقعات لا يستغبونا ويقولو مفرقعات ” .

وتابعت : ” سمعت الطيران وشفت الصاروخ .. مش رح كذب عيوني ” .