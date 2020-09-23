بعد ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود علاقة حب وإرتباط بين الفنانة ” حلا شيحة ” والداعية الإسلامي ” معز مسعود ” .

خرجت هنا شيحة شقيقة حلا بتصريحات صحفية لها للتعليق على هذا الأمر رافضة كشف حقيقته سواء بالنفي أو الإيجاب .

فقالت : ” أنا مش بتكلم عن حلا .. ماليش علاقة .. اسألوا حلا وهي ترد عليكم ” .. وهو الأمر الذي زاد الشكوك حول ارتباطهما .

يذكر أن حلا شيحة لديها ٤ أبناء هم ” أحمد وخديجة وهنا وعائشة ” من زوجها الكندي يوسف هاريسون .. أما معز مسعود فقد تزوج ٣ مرات سابقة .

الأولى كانت من ملكة جمال الجامعة الأمريكية لعام ٢٠٠٣ وتدعى ” سارة ” ثم تزوج من المرشدة السياحية ” بسنت نور الدين ” والزيجة الثالثة كانت من الفنانة ” شيري عادل ” .