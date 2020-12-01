أدلت الموديل ” سلمى الشيمي ” الشهيرة بموديل سقارة بأقوالها في تحقيقات النيابة بعد إلقاء القبض عليها مساء أمس الإثنين على خلفية تداول صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي الزي الفرعوني في منطقة أهرامات سقارة .

وأطلقت سلمى الشيمي على الصور التي التقطها لها المصور ” حسام محمد ” إسم ” ملبنيتي ” نسبة إلى الملكة نفرتيتي وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والغضب بين المتابعين .

وقالت موديل سقارة في اعترافاتها أنها دخلت إلى المنطقة الأثرية في سقارة يوم الأربعاء الماضي بطريقة قانونية وبتذكرة وكانت ترتدي ملابس محتشمة عبارة عن عباءة .. كماحصلت على إذن تصوير وكان كل شئ قانوني .

وأضافت أنها لا تعرف قواعد التصوير في المناطق الأثرية والتزمت بتعليمات العاملين ولم تخالفها أو تحتال عليهم مضيفة أنها بمجرد حصولها على الصور من المصور حسام ونشرها فوجئت بهذا الكم من الجدل المثار حولها .

فيما قال مصور الفوتوسيشن في التحقيقات أنه حصل على 1000 جنيه مقابل جلسة التصوير .. وأكد أن التصوير تم بعلم العاملين بالمنطقة الأثرية وأن بعضًا منهم كان يشاهد جلسة التصوير التي استمرت ما يقرب من ال 15 دقيقة .

يذكر أن الدكتور ” مصطفي وزيري ” الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان قد أحال الأمر إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .