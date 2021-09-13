علق الشيخ إبراهيم رضا، احد علماء الازهر، على حادثة وفاة عروس مصرية تزوجت قبل أقل من شهرين فقط، بعد تكبيلها وضربها من احد الدجالين بدعوى “إخراج الجن من جسدها”.

وقال الشيخ رضا، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، أن “تلبس الجن للانسان ليس له اساس لا من الدين ولا من العلم وكل ما هو متداول مجموعة من الخيالات للاسف الشديد”.

وتابع “وكل من يدعي اخراج الجن من جسد الانسان كاذب ومرتزق ومضلل وليس للجن على الانسان من سلطان”.

وكانت قد شهدت منطقة عين الحلوان في القاهرة، منذ ايام، وفاة الشابة ليلى رمضان البالغة من العمر 23 عاما بعد ان شك اهلها أنها “ممسوسة من الجن”.

وقد لجأت العائلة الى أحد الدجالين، الذي كبلها بالحبال واعتدى عليها بالضرب بعصا خشبية حتى فارقت الحياة في بيتها وأمام زوجها وأهلها، الذين لم يصدقوا موتها حتى حضرت الشرطة وألقت القبض على المتهم.