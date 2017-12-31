توقعات كارمن شماس للابراج لعام 2018 أبراج

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كما العادة، مع استقبال العام الجديد، يلوح كتاب «كارمن والأبراج 2018» للبنانية، كارمن شماس، ليدخل إلى «بورصة الكتب»، بعد إقبال قراء يبحثون عن «توقعات» السنة المقبلة، أملاً في «أخبار سارة» ولو حتى بالتكهنات.

على الصعيد العام، وضعت كارمن شماس عنوان “من دول الى دويلات” متوقعة تفكك دول كبيرة على غرار ما حصل في اسبانيا وكاتالونيا.

أما على الصعيد العربي، فقالت كارمن شماس ان الامور تسير الى تحسن.

وعلي صعيد الابراج، قالت كارمن شماس ان الـ 2018 سيكون غام برج العقرب كونه برج مائي والمشتري سيساعده كما سيكون الوضع جيدا بالنسبة الى الابراج المائية الاخرى كالسرطان والحوت.

توقعات كل الابراج في الفيديوهات المرفقة:

توقعات برج الحمل، الجوزاء، الثور، السرطان، الاسد والعذراء



توقعات برج الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو والحوت



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