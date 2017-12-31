توقعات ميشال حايك 2018… فيديو منوعات

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كعادته كل سنة أطل ميشال حايك عبر شاشة تلفزيون الـ “ام تي في” اللبناني ليطلق توقعاته للعام الجديد 2018.

وفيما يلي اهم توقعات ميشال حايك على الصعيد اللبناني والعربي والعالمي:

توقعات ميشال حايك لـ لبنان 2018

– نقل مشترك بري وبحري وسكك حديد فوق الارض وتحت الارض

– عمليات دهم وتوقيفات تطال رؤوس كبيرة واصحاب مناصب ورتب عالية

– خطة اقتصادية شبه متكاملة مع روزنامة لتطبيقها

– الليرة ولو انهزت تبقى مثل الارزة بقلب العواصف

– عمل فني جديد بعنوان “اوعى خيك”

– نهر الليطاني نهر الاحداث

– حادث مثير باحد مصاعد لبنان

– استهداف حركة الشباب المسلم بداخل المخيمات الفلسطينية

– ما سنراه في مطار بيروت لن يكون خاتمة الاحزان

– وجه اعلامي برسم الخطف والابتزاز

– مفاوضات مع الحكومة السورية حول اعادة النازحين وملفات اخرى

– الجدار الفاصل الذي تتحضر اسرائيل لبنائه على الحدود مع لبنان لن يحميها

– جديد في قضية الامام المغيب موسى الصدر ورفاقه

– عقاب صدر عرضة لاكثر من حادثة وحدث

– اقرار الزواج المدني ولكن باسلوب لبناني

– النأي بالنفس شعار عمره قصير

– المحكمة الدولية تقول كلمتها ولاتهام لن يمر

– مواكبة علنية ترافق السيدة فيروز

– ظهورات سماوية بكثافة

– لفتة من القديسين بلبنان نحو الشعب والارض

– حشود في محيط ضريح الشهيد رفيق الحريري

– السلاح الفلسطيني بالضوء

– الدهشة تغمر محيط احد ابراج بيروت

– سعد الحريري يقدم من جديد اوراق اعتماده للسعودية

– القضاء يعلن الحداد اثر اعتداء مدبر واثر حادث

– بحصة الحريري لن تفتتها الايام

– الشيخ بهاء الدين الحريري بقلب الشاشة

– سقوط القناع عن احد الشخصيات على احد معابر لبنان

– ظهور ولد بعمر صغير يملك قدرات خارقة واهتمام الاولاد الصغار بالماورائيات

– سلاح حربي يصيب احدى الطائرات

– بنهاية الضربة القضائية ضربة جزاء لمارسيل غانم

– بانتظار لبنان مجموعة خروقات منها انفجار واغتيال وكشف محاولة ونجاة

– الرئيس عون لن يبيع الوطن بالتوطين ولو مقابل محو مليارات الدين العام

– امر بطريركي بهز البلد

– لبنان سيبادر ويتحدى ويستفز اسرائيل

– حزب الله يكسر قواعد اللعبة بامتلاكه صواريخ مضادة للطائرات

– جانب من وجود حزب الله تحت الارض الى العلن

– الحزن يلاحق جمهور حزب الله

– القضاء على داعش والنصرة لم يقض على خطر استهداف مناطق شيعية بلبنان

– سعد الحريري الخطر مش اشاعة الاستقالة مش منسية

توقعات ميشال حايك لـ سوريا 2018

– تنسدل الستارة على اسم دي مستورا في سوريا

– بعض خصوم سوريا سيشاركون في اعمارها

– احتمالات كثيرة بفلك ماهر الاسد

– الجولان لن يبقى جعرافيا جامدة

– العقار السوري يرتفع وهو تحت الرماد

– ادلب ارض للدماء والدموع

– غدر بفريق عمل الرئيس السوري

توقعات ميشال حايك لـ مصر 2018

– الرئيس السيسي على فوهة بركان

– شرم الشيخ حيطة وخطر وحذر

– الرياضة المصرية ستكون رائدة في العالم العربي وتحصد جوائز عالمية

توقعات ميشال حايك لـ السعودية 2018

– بثقة عالية يستعد ولي العهد الامير محمد بن سلمان للعبور الى العرش فوق ورود ملغمة

– اسم ولي العهد الجديد سيشغل بال المملكة

– عيون السعوديين غدا على وزارة الداخلية ووزيرها

– احداث امنية بأشكال مختلفة

– عفو ذهبي على رأس القلم الملكي

– التصعيد الايراني السعودي لن يكون زوبعة في فنجان

– نصائح طبية للامير محمد بن سلمان للتخفيف من تناول الوجبات السريعة

– اعتداء صارخ على قناة تلفزيونية سعودية

– الصواريخ والطائرات الحربية السعودية بانتظار امر من الامير محمد بن سلمان للانطلاق والتحليق بأكثر من اتجاه ولا شيء يمنع

توقعات ميشال حايك لـ فلسطين 2018

– شعار جديد بنين الاسرائيليين والفلسطينين لكم قدسكم ولنا قدسنا

– يرافق انتقال السفارة الامريكية الى القدس انتقال الشؤم على كل من ترامب وعباس ونتنياهو

– عهد التميمي وعهد جديد من التحديات داخل السجن وخارجه واطلالتها ستحرك الشارع في الوقت القريب

توقعات ميشال حايك لـ قطر 2018

– يسعى امير قطر من خلال خطوات ومبادرات ايجابية يقوم بها شخصيا الى تحسين علاقة بلاده مع جيرانها

– بين السعودية وقطر صورة تجمع ملك واميرين

– الحكم يقلب صفحة جديدة

– الطائرات من جديد فوق قطر