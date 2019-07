توقف قلب فجر السعيد نتيجة نزيف حاد وتدهور حالتها الصحية

View this post on Instagram

‏اللهُم اشفي ⁧‫#فجر_السعيد‬⁩ فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاءًا لا يُغادر سقمًا يامن تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يارب العالمين. . ادعولها ياجماعة الخير 🙏🏻