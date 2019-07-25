توقف قلب فجر السعيد نتيجة نزيف حاد وتدهور حالتها الصحية

كشفت بعض المصادر الصحفية عن تعرض الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” لنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية أدى إلى توقف قلبها .
وبحسب موقع ” فوشيا ” أن الحالة الصحية لفجر السعيد سيئة جدا وان حياتها مهددة بالخطر .
وسيتم نقلها من مستشفى طيبة في الكويت إلى مستشفى مبارك الكبير بسيارة اسعاف مجهزة خصيصا لمثل هذه الحالات الطارئة .
وكانت قد نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة لفجر السعيد عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” تدعو لها بالشفاء العاجل والخروج من هذه الازمة بسلام وطلبت من الجمهور الدعاء لها .
بينما تلتزم عائلة السعيد وأصدقائها المقربين الصمت ولم يخرجوا بأي تصريح رسمي عن صحتها حتى إنهم لم يقوموا بنفي الأخبار المتداولة .
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اللهُم اشفي #فجر_السعيد فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاءًا لا يُغادر سقمًا يامن تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يارب العالمين. . ادعولها ياجماعة الخير 🙏🏻