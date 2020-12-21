كشفت وسائل إعلام محلية عن جريمة قتل بشعة شهدتها مدينة الصدر بالعراق راح ضحيتها فتاتين في مقتبل العمر ” زهراء وحوراء ” على يد شقيقهما بعد إطلاق النار عليهما .

وفي تفاصيل الجريمة تعرضتا الشقيقتان إلى طلقات نارية من مسدس شقيقهما حيث تلقت إحداهن ٦ طلقات والأخرى ٤ طلقات وهو في حالة سكر .

وبرر المتهم ارتكابه لجريمته بأنها بدافع الشرف وذلك لتخفيف الأحكام بحقه .

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا لها اليوم الإثنين عن الواقعة جاء فيه على لسان مدير إعلام الوزارة اللواء ” سعد معن ” : ” حادثة قتل الفتاتين زهراء وحوراء علي يد شقيقهما حدثت ضمن مدينة الصدر ” .

وتابع : ” شقيق الضحيتين ادعى أن الحادثة جريمة شرف فيما بينت المعلومات أنه كان تحت تأثير الكحول ساعة تنفيذ الجريمة ” .

فيما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول القضية هاشتاج ” حق زهراء وحوراء ” الذي تصدر تريند موقع تويتر للمطالبة بحقهم والقصاص ومعاقبة الجاني .

#حق_زهراء_وحوراء أتمنى حقهم مايروح مثل باقي جرائم الشرف وغيرها الله يرحمهم ويحرق روحه . pic.twitter.com/47j7NtaJkE — Ghalia (@g_8g4) December 21, 2020