جريمة مروعة تهز الجزائر.. العثور على شخصين مذبوحين في مسجد عند صلاة الفجر!

عثر فجر الاثنين، على جثتي شخصين مذبوحين داخل مسجد ببلدية وادي السبع بولاية بسيدي بلعباس بالجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية.

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وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الوطني لوادي السبع تنقلت إلى مسجد “خالد بن الوليد” حيث عثروا على الشخصين المقتولين ذبحا قبل صلاة الفجر بقليل، ويتعلق الأمر بمؤذن المسجد وشخص آخر، يبلغان من العمر 64 و68 سنة .

وأكدت المصادر ذاتها أن جثثي الضحيتين، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة رأس الماءن بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المتورطين في هذه القضية.