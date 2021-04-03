شاركت جموع من اللبنانيين في تشييع جثمان الناشط اللبناني ” محمد الرز ” بعد وصول جثمانه من المملكة العربية السعودية حيث وافته المنية هناك يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 28 عاما إلى منزل أسرته بمحافظة عكّار يوم أمس الجمعة .

وتواجد عدد كبير من أهل وأقارب وأصدقاء محمد الرز في صلاة الجنازة ومراسم دفنه والتي شهدت حضور والدته .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لوالدة الفقيد التي ظهرت وهي جالسة بجوار قبره خلال عملية الدفن .. كما ظهر شقيق محمد الرز وهو منهاراً خلال مراسم التشييع .

وأثار خبر وفاة الناشط اللبناني محمد الرز حزن الكثير من السعوديين الذين نعوا رحيله ووصفوه بالمحب للمملكة والمدافع عنها بقوة .